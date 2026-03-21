POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung in einer Parkanlage
Northeim (ots)
Northeim, Adolf-Hueg-Wall, Parkanlage, Freitag 20.03.2026, 23:40 Uhr
NORTHEIM (hot)
Am Freitag gerieten gegen 23:40 Uhr ein 25-Jähriger und ein 20-Jähriger in einer Parkanlage in einen Streit. Im Verlauf des Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Form von Schlägen. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt.
Als ein 23-Jähriger versuchte, die beiden Kontrahenten zu trennen, erhielt er einen Faustschlag vom 25-Jährigen ins Gesicht. Auch er erlitt leichte Verletzungen.
Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.
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