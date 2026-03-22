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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Uslar (ots)

Uslar, Zur Schwarzen Erde, Samstag, 21.03.2026, 00:35 Uhr

37170 USLAR (Frö) - Im Rahmen der Streife führten die Polizeibeamten eine allgemeine Verkehrskontrolle eines PKW und dessen Fahrers durch. Hierbei räumte der 29-jährige Fahrzeugführer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus nahmen die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr. Eine daraufhin freiwillig durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. In der Wache wurde dem Fahrer anschließend eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich wurde ihm auch die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt.

Ein dementsprechendes Strafverfahren bezüglich einer Trunkenheit im Verkehr und aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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