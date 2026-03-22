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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit einem PKW mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen unterwegs

Uslar (ots)

Uslar, Auschnippe, Samstag, 21.03.2026, 21:54 Uhr

37170 USLAR (Frö) - Im Rahmen der Streife fiel den Polizeibeamten ein fahrender PKW mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen auf. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 43-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein vorweisen und räumte später auch ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weil die Beamten auch Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahrnahmen, boten sie ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an, welcher einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit auswies.

Deshalb wurde ihm in der Wache eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurden die abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen polizeilich in Verwahrung genommen.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren bezüglich einer Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verstoßes gegen die Abgabenordnung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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