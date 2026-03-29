Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfallmeldungen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 5.500 Euro Sachschaden kam es am Freitag (27.03.) gegen 14:50 Uhr in Bebra in der Friedrichstraße. Beim Anfahren vom Fahrbahnrand übersah ein 18-jähriger Mann aus Bebra mit seinem Pkw Opel einen 48-jährigen Mann aus Friedewald, der mit seinem Pkw VW Transporter auf der Friedrichstraße in gleicher Richtung unterwegs und bevorrechtigt war.

Ein sogenannter Alleinunfall ereignete sich am frühen Sonntag morgen (29.03.) gegen 05:40 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlusstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld/West. Ein 38-jähriger Mann aus Niedersachsen verlor vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in dem Streckenabschnitt im Zuge einer Linkskurve die Kontrolle über sein Pkw Mini und schleuderte nach rechts über alle drei Fahrstreifen. Hier fuhr er eine kleine Böschung hinab und überschlug sich mindestens einmal. Hierbei beschädigte er ca. 80 Meter Wildschutzzaun, ehe er in einen Haufen aus Astschnitt landete. Hier kam das Fahrzeug auf der Fahrerseite zum Liegen. Nachdem der Fahrer durch die FW Homberg geborgen werden konnte, wurde er mit einem RTW ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen war zeitweise der rechte Fahrstreifen gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es wegen des geringen Verkehrsaufkommens nicht. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Wildschutzzaun beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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