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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Bebra - Asmushausen

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Samstagnachmittag (28.03.) kam es gegen 15.50 Uhr auf der Bundesstraße 27, Höhe der Ortslage Bebra - Asmushausen, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb. Nach derzeitig vorliegenden Informationen überholte ein Mercedes AMG aus dem Landkreis Werra-Meißner, der in Fahrtrichtung Norden unterwegs war, ein vorausfahrendes Fahrzeug. Im Rahmen dieses Überholmanövers kollidierte der Mercedes AMG mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, dessen Fahrer durch den Aufprall so schwer verletzt wurde, dass er trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle verstarb. Ein weiterer Pkw Skoda aus dem Landkreis Hersfeld - Rotenburg, der wie der erstgenannte Skoda ebenfalls in Richtung Süden unterwegs war, fuhr schließlich noch in die Unfallstelle, wobei die Insassen verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand wurden bei dem Unfall insgesamt sieben Personen verletzt. Neben fünf Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Weiterhin befanden sich rund vierzig Mitglieder der Feuerwehr Bebra an der Einsatzstelle. Die B 27 ist aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle aktuell in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt (Stand 18.20 Uhr). Durch die Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein Gutachter für Unfallanalytik zur Rekonstruktion des genauen Hergangs beauftragt. Der Sachschaden an allen drei Pkw wird aktuell auf rund 170.000 Euro beziffert. Wenn weitere belastbare Details zu dem Unfall vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda: Messner, EPHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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