Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 3 Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1. Kradfahrer kommt bei Abbiegevorgang zu Fall

Ein 19-jähriger Mann aus Fulda befuhr am Freitagnachmittag (27.03.) gegen 16:15 Uhr mit seinem Kraftrad die Landstraße 3079 aus Richtung Fulda-Istergiesel und bog nach rechts in die Straße am Eichenstrauch ab. Hierbei fuhr er auf der Fahrbahnmarkierung. Beim Bremensen rutschte sein Vorderrad auf dem zusätzlich auf der Fahrbahn befindlichen Rollsplitt weg. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Kraftrad entstand Sachschaden von mindestens 500 Euro.

2. 12-jähriger Pedelec-Fahrer kollidiert mit PKW und wird verletzt

Ein 32-jähriger Mercedes Fahrer aus Petersberg befuhr am Freitagmorgen (27.03.) gegen 08:30 Uhr in Petersberg die Bertholdstraße und hielt im Einmündungsbereich zur Rabanus-Maurus-Str. verkehrsbedingt an. Ein 12-jähriger Junge aus Fulda befuhr mit seinem Pedelec verbotswidrig und entgegengesetzt der Fahrtrichtung den Gehweg der Rabanus-Marus-Straße in Richtung Bertholdstraße. Obwohl für ihn die Sicht durch parkende Fahrzeuge beeinträchtigt war, fuhr er vom Gehweg auf die Straße, um in die Bertholdstraße einzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem dort stehenden Mercedes. Der Junge stürzte und wurde hierbei verletzt. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 2.100,- Euro.

3. Vorrangmissachtung fordert zwei leichtverletzte Personen und hohen Sachschaden

Eine 59-jährige Frau aus Großenlüder befuhr am Freitagmorgen (27.03.) gegen 10 Uhr mit ihrem Ford in Großenlüder-Ufhausen die Hosenfelder Straße in Richtung Kleinlüder. Eine 56-jährige Frau aus Großenlüder befuhr mit ihrem Skoda die Straße in entgegengesetzter Richtung, als die Ford Fahrerin zum Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt kreuzt und den Vorrang missachtet. Hierbei kollidieren die Fahrzeuge und beide Fahrzeugführerinnen verletzen sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 12.000,- Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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