Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizeiinspektion Aurich

Wittmund - Betrugsmasche

Großefehn - Auto überschlug sich

Hinte - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Polizeiinspektion Aurich / Wittmund - Betrugsmasche

Am Mittwoch kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund zu mehreren Betrugsversuchen durch bislang unbekannte Täter. Die Betrüger gaben sich in telefonischen Gesprächen als Polizeibeamte aus und berichteten von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Im weiteren Verlauf der Gespräche versuchten die Täter, persönliche Daten sowie Informationen zu Vermögensverhältnissen der Angerufenen zu erlangen. In den bekannt gewordenen Fällen reagierten die kontaktierten Bürgerinnen und Bürger umsichtig und erkannten die Betrugsmasche frühzeitig. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, bei derartigen Anrufen besonders wachsam zu sein und keine sensiblen Daten preiszugeben.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Auto überschlug sich

Bei einem Unfall in Großefehn hat sich am Mittwochmorgen ein Auto überschlagen. Ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 7.10 Uhr auf der Oldendorfer Straße in Richtung Reithstraße unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich mehrfach. Der 18-Jährige sowie seine zwei 17-jährigen Insassen verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Hinte - Nach Unfall geflüchtet

In Hinte ist am Mittwoch ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Kleinwagen fuhr gegen 13.25 Uhr auf der Straße Am Suurhuser Tief in Richtung Am Schiefen Turm. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt er sich auf Höhe der Hausnummer 7 nicht an das Rechtsfahrgebot. Ein entgegenkommender Autofahrer wich aus, um einen Unfall mit dem schwarzen Kleinwagen zu vermeiden, stieß dabei jedoch an das dortige Brückengeländer. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, setzte der Unbekannte seine Fahrt vor. Zeugen werden gebeten, sich unter 04925 925430 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell