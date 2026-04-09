Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Kleinkraftrad gestohlen
Stedesdorf - Zusammenstoß
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Wittmund - Kleinkraftrad gestohlen
Am Mittwoch ist in Wittmund ein Kleinkraftrad gestohlen worden. Derzeit unbekannte Täter entwendeten vor einem Fitnessstudio in der Esenser Straße das graue Fahrzeug und flüchteten. Die Tat ereignete sich zwischen 14.45 Uhr und 22 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.
Verkehrsgeschehen
Stedesdorf - Zusammenstoß
In Stedesdorf sind am Mittwoch zwei Autos kollidiert. Eine 69 Jahre alte VW-Fahrerin war auf der Hauptstraße in Richtung Esenser Straße unterwegs. Als sie gegen 14 Uhr in diese abbiegen will, um weiter in Richtung Wittmund zu fahren, missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden 52-jährigen Autofahrer. Es kam zum Unfall, wodurch die 69-Jährige leicht verletzt wurde. Sie kam in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.
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