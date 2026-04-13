Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme

Aurich - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Norden - Unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Großefehn - Holzschuppen brannte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme

In der Nacht zu Samstag kam es in Südbrookmerland zu einer Verfolgungsfahrt. Gegen 4.40 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte, in der Tom-Brook-Straße einen Mercedes zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Im Georgsheiler Weg verunfallte das Fahrzeug. Die vier Insassen flüchteten anschließend zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Durch den Einsatz weiterer Polizeikräfte sowie eines Polizeihubschraubers konnten alle vier Personen im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer im Alter von 18, 25 und 43 Jahren sowie einer 23-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Tatverdächtigen aus dem Raum Bremen und Bremerhaven für mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten in der Umgebung verantwortlich sind. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Polizeibeamte haben am Sonntag einen Autofahrer in Aurich angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle gegen 23.20 Uhr stellte sich heraus, dass der 25 Jahre alte Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem stand der Mann unter Alkoholeinfluss und unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Norden - Unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntagabend ist ein Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss durch Norden gefahren. Polizeibeamte hielten den Autofahrer in der Heerstraße an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-Jährige zuvor Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein entsprechender Test verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Brandgeschehen

Großefehn - Holzschuppen brannte

Am Sonntag hat es in Großefehn gebrannt. Aus derzeit unbekannten Gründen geriet in der Straße Neue Wieke Nord, gegen 10.10 Uhr, ein Holzschuppen in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Das Dach ist komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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