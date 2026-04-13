Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Utarp - Berauscht gefahren

Friedeburg - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Utarp - Berauscht gefahren

In Utarp haben Polizeibeamte am Sonntagmorgen ein Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Die Polizisten stellten dabei fest, dass der 23 Jahre alte Fahrer sowohl unter Alkohol- als auch unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Friedeburg - Unfallflucht

Am Samstagabend ist in Friedeburg ein Unfallverursacher geflüchtet. Der Unbekannte stieß auf einem Grünstreifen in der Straße Lüttmoorland gegen einen schwarzen Opel und beschädigte das Fahrzeug im hinteren Bereich. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

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