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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (26.03.2026) zwischen 13:10 Uhr und 13:45 Uhr wurde ein in der Bissinger Straße in Tamm geparkter Fiat beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratze die Fahrerseite des Fiat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Tamm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter Tel. 07141 601014 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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