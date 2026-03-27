Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Diebstahl in der Löchgauer Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (26.03.2026) gegen 21:30 Uhr fiel einer 46-Jährigen ein hilfsbedürftig aussehender Mann in der Löchgauer Straße in Bietigheim-Bissingen auf. Daraufhin ließ sie den unbekannten Mann in ihre Wohnung und dort war er für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Der Unbekannte nutzte dies vermutlich aus, entwendete eine Handtasche der 46-Jährigen und flüchtete aus der Wohnung. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 400 Euro. Der bislang unbekannte Täter soll etwa 17 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Außerdem soll er zurückgekämmte, schwarze Haare gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke und einer blaue Jeans. Bei der Handtasche soll es sich um eine schwarze Lederhandtasche gehandelt haben. In dieser seien unter anderem ein blau-violetter Ledergeldbeutel, etwa 100 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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