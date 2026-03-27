PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Diebstahl in der Löchgauer Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (26.03.2026) gegen 21:30 Uhr fiel einer 46-Jährigen ein hilfsbedürftig aussehender Mann in der Löchgauer Straße in Bietigheim-Bissingen auf. Daraufhin ließ sie den unbekannten Mann in ihre Wohnung und dort war er für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Der Unbekannte nutzte dies vermutlich aus, entwendete eine Handtasche der 46-Jährigen und flüchtete aus der Wohnung. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 400 Euro. Der bislang unbekannte Täter soll etwa 17 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Außerdem soll er zurückgekämmte, schwarze Haare gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke und einer blaue Jeans. Bei der Handtasche soll es sich um eine schwarze Lederhandtasche gehandelt haben. In dieser seien unter anderem ein blau-violetter Ledergeldbeutel, etwa 100 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 11:44

    POL-LB: Sersheim: Einbruch in Bauhof-Gelände

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (25.03.2026), 16:15 Uhr und Donnerstag (26.03.2026), 06:30 Uhr bei einem Bauhof in der Vaihinger Straße in Sersheim ein. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich aus Richtung eines Feldwegs zwischen dem Geiselspielweg und der Jahnstraße durch ein aufgeschnittenes Loch in einem Zaun Zutritt auf das Gelände des Bauhofs. Im Anschluss warfen sie ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 11:32

    POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht in der Bismarckstraße

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag (27.03.2026) gegen 05:50 Uhr einen am Fahrbahnrand in der Bismarckstraße in Leonberg-Eltingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten könnte es sich um einen silbernen ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 10:46

    POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeugdisplay, Dashcam und DAB+ RAdio gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagvormittag (26.03.2026) schlugen noch unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Veranstaltungshalle in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen zu und brachen zwischen 10.00 Uhr und 10.25 Uhr in einen dort geparkten Mercedes ein. Die Unbekannten zerstörten hierzu eine Scheibe und demontierten anschließend das Fahrzeugdisplay, eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren