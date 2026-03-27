Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht in der Bismarckstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag (27.03.2026) gegen 05:50 Uhr einen am Fahrbahnrand in der Bismarckstraße in Leonberg-Eltingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten könnte es sich um einen silbernen oder grauen Kleinwagen der Marke BMW gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

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