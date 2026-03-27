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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeugdisplay, Dashcam und DAB+ RAdio gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (26.03.2026) schlugen noch unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Veranstaltungshalle in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen zu und brachen zwischen 10.00 Uhr und 10.25 Uhr in einen dort geparkten Mercedes ein. Die Unbekannten zerstörten hierzu eine Scheibe und demontierten anschließend das Fahrzeugdisplay, eine Dashcam und ein DAB+ Radio im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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