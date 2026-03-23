Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Pkw-Diebstahl - Diebe - Drogenhandel - Angriff auf Vollstreckungskräfte

Iserlohn (ots)

Am Freitag kurz nach 22.30 Uhr wurde ein Hausbewohner durch ein Geräusch im Erdgeschoss wach und stellte fest, dass ein Fenster eingeschlagen wurden und beide Terrassentüren geöffnet wurden. Die Täter ließen dann offenbar von ihrem Vorhaben ab, denn gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. Unbekannte versuchten in der Nacht zum Samstag, in einen Kiosk an der Nußbergstraße einzubrechen. Dabei beschädigten sie eine Schaufensterscheibe. Einen weiteren Einbruch gab es in der Nacht zum heutigen Montag am Werner-Jacobi-Platz. Dort verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Büro und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei heute Morgen kurz vor 5 Uhr noch nicht feststellen.

In der Nacht zum Samstag wurde an der Rubensstraße ein Toyota Auris Hybrid gestohlen. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag haben Unbekannte eine Geldbörse aus einem Auf dem Winkel parkenden grauen Daimler-Chrysler gestohlen. Am Wochenende gab es mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen: An der Grüner Talstraße und an der Gutenbergstraße wurden Reifen zerstochen. An der Augistin-Wibbelt-Straße wurde ein Fahrzeug zerkratzt. An der Hallstraße hat ein Zeuge am Freitag um 16.20 Uhr einen Unbekannten beobachtet, wie dieser einen Stein gegen eine Pkw warf.

Ein Unbekannter hat am Samstag im St.-Elisabeth-Krankenhaus ein Laptop gestohlen. Dazu riss er gewaltsam das Sicherungskabel ab, mit dem das Gerät befestigt war. An einer Baustelle in der Kantstraße wurde ein Container aufgebrochen und eine Rüttelplatte gestohlen. Am Samstag waren Diebe in der Innenstadt unterwegs. Gegen 12 Uhr legte eine 55-jährige Frau beim Bezahlen in einem Lebensmittelgeschäft am Theodor-Heuss-Ring ihr Portemonnaie kurz ab. Als sie es wieder aufnehmen wollte, war es weg. Eine 59-jährige Frau schaute sich gegen 12.15 Uhr in einem Modegeschäft am Alten Rathausplatz um. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde.

Nach einer Explosion rückte die Polizei am Freitag kurz vor 2 Uhr nachts zur Schlesischen Straße aus. Unbekannte hatten dort an der Bushaltestelle Mozartstraße einen Sprengkörper explodieren lassen und damit die Scheibe des Wartehäuschens beschädigt.

Ein 19-jähriger Mann rief am Freitagabend die Polizei, weil er bedroht worden sei. Er wollte eigentlich nur eben zum Kiosk gehen und habe nun Angst, dass die Unbekannten bei ihm zu Hause seine Freundin bedrohen würde. Die Polizeibeamten begleiteten ihn nach Hause und entdeckten auf den ersten Blick eine größere Menge Drogen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht eine Hausdurchsuchung an. Die Polizei stellte diverse Drogen nebst Zubehör sicher. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und bekam eine Anzeige wegen des Verdachts des Cannabis-Handels.

Ein 42-jähriger Mann hat am Samstag an der Untergrüner Straße randaliert und Polizeibeamte angegriffen. Die Polizei wurde kurz vor 22 Uhr zu einer Pizzeria gerufen, weil ein Mann randaliere. Mitarbeiter hätten Angst, das Lokal zu verlassen. Wie der 42-Jährige gegenüber den Polizeibeamten erklärte, habe er seine Bankkarte verloren. Bis dahin lief das Gespräch noch im vertretbaren Rahmen. Als ihm die Polizeibeamten einen Platzverweis erteilten, trat der 42-Jährige unvermittelt einem Beamten an den Kopf und rannte weg. 20 Meter entfernt blieb er stehen und trat erneut in Richtung einer der Polizisten, die ihn verfolgten. Die überwältigen ihn, nahmen ihn in Gewahrsam und schrieben Strafanzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, verblieb jedoch im Dienst. Weitere Anzeigen wegen tätlicher Angriffe sowie Beleidigung gab es am Morgen gegen einen Autofahrer. Eine Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsamtes war auf einen Pkw aufmerksam geworden, der auf dem Radweg An Pater und Nonne parkte. Der Fahrer kam hinzu, beleidigte die Frau und schubste sie weg. Auch ihr Kollege vom Sicherheitsdienst wurde weggeschubst. Der Fahrer stieg entgegen der Anweisung, auf die Polizei zu warten, in seinen Wagen und flüchtete. Die Polizei suchte im Anschluss die Halteranschrift auf, wo jedoch nicht geöffnet wurde.

Am Samstagmorgen zwischen 1.20 Uhr und 9.50 Uhr wurde an der Brabeckstraße ein Ladekabel eines E-Fahrzeugs gestohlen. Das Kabel hing eigentlich an der Wallbox. (cris)

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