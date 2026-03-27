Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Einbruch in Bauhof-Gelände

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (25.03.2026), 16:15 Uhr und Donnerstag (26.03.2026), 06:30 Uhr bei einem Bauhof in der Vaihinger Straße in Sersheim ein. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich aus Richtung eines Feldwegs zwischen dem Geiselspielweg und der Jahnstraße durch ein aufgeschnittenes Loch in einem Zaun Zutritt auf das Gelände des Bauhofs. Im Anschluss warfen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Geräte unter anderem Kettensägen, Freischneider und Akkus. Mutmaßlich wurden die Unbekannten die gestört und ließen einen Großteil des Diebesguts zurück. Trotzdem beläuft sich der Wert der entwendeten Gegenstände auf einen etwa vierstelligen Betrag.

Es kam in den vergangenen Tagen bereits in Bönnigheim, Walheim, Ditzingen und Pleidelsheim zu ähnlich gelagerten Fällen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6237171 , https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6242978 )

Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen vorhanden sein könnte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

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