Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Zwei leicht verletzte Personen nach Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Zwei leicht verletzte Personen nach Unfallflucht

In Esens sind am Montag zwei Personen bei einem Unfall verletzt worden. Ein derzeit unbekannter Mountainbike-Fahrer war gegen 13.45 auf dem Radweg der Auricher Straße in Richtung Esens unterwegs. Als er den Fahrer eines Cityrollers überholte, musste ein entgegenkommender 91-jähriger Radfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Mountainbike-Fahrer zu verhindern. Der Senior geriet dadurch jedoch ins Wanken und stieß mit einem ebenfalls entgegenkommenden 15 Jahre alten Radfahrer zusammen. Beide Fahrradfahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Mountainbike von der Unfallstelle. Er soll eine grüne Jacke, eine blaue Jeans und einen Fahrradhelm getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Esens unter 04971 926500 zu melden.

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