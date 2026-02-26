Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Landeswarntag im Main-Taunus-Kreis: Rund 100 Sirenen werden am 12. März getestet

Hofheim am Taunus (ots)

Am Donnerstag, 12. März 2026, findet der landesweite Warntag in Hessen statt. Mit dem Warntag werden die Warnmittel des Landes, der Zentralen Leitstellen sowie der Kommunen getestet. Ziel ist es, die technischen Auslösemechanismen zu überprüfen und die Bevölkerung für Warnsignale zu sensibilisieren.

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz hat den Warntag auf den zweiten Donnerstag im März festgelegt. Die Probewarnung erfolgt zwischen 10:00 und 11:00 Uhr.

Ablauf des Warntages

Gegen 10:00 Uhr wird eine landesweite Warnung über verschiedene Kanäle ausgelöst. Dazu zählen Cell Broadcast, Warn-Apps wie hessenWARN oder NINA sowie Rundfunksender. Parallel dazu werden durch die Zentralen Leitstellen die Sirenen in den Landkreisen und kreisfreien Städten aktiviert. Gegen 10:30 Uhr erfolgt die Entwarnung.

Erstmals ist bei einem Probealarm auch eine Entwarnung über Cell Broadcast vorgesehen.

Rund 100 Sirenen im Main-Taunus-Kreis

Im Main-Taunus-Kreis stehen flächendeckend in allen Städten und Gemeinden insgesamt rund 100 Sirenen zur Verfügung. Diese Sirenen dienen einer doppelten Funktion: Zum einen können sie zur Warnung der Bevölkerung bei Gefahrenlagen wie Großbränden, Unwettern oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen eingesetzt werden. Zum anderen werden sie weiterhin zur Alarmierung der Feuerwehren genutzt.

Der Warntag bietet die Gelegenheit, die unterschiedlichen Sirenensignale bewusst wahrzunehmen und sich mit deren Bedeutung vertraut zu machen. Eine tatsächliche Gefährdung besteht nicht.

Warum der Warntag wichtig ist

Moderne Bevölkerungswarnung ist mehrkanalig organisiert. Neben Sirenen spielen digitale Warnmittel eine zentrale Rolle. Der Warntag überprüft das Zusammenspiel dieser Systeme auf Landes- und Kreisebene und trägt dazu bei, Abläufe im Ereignisfall zu optimieren.

Wir empfehlen, am 12. März bewusst auf Warnmeldungen zu achten, die Einstellungen für Cell Broadcast am Smartphone zu überprüfen und sich mit den Warn- und Informationskanälen des eigenen Wohnortes vertraut zu machen.

Weitere Infos zur Notfallvorsorge auf www.feuerwehr-mtk.de/notfallvorsorge/

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V., übermittelt durch news aktuell