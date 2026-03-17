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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gebäudebrand - Nachtrag

Kallstadt (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.03.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6236814

Am gestrigen Nachmittag kam es zum Brand einer Scheune in der Freinsheimer Straße in Kallstadt. Drei Anwohner mussten aus dem angrenzenden Wohnhaus evakuiert werden. Sie wurden nicht verletzt.

Der Brandort wurde am heutigen Vormittag durch Brandermittler der Kriminalinspektion Neustadt begangen. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand aufgrund fahrlässigen Handelns entstanden ist. Der Schaden durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten wird derzeit auf etwa 300.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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