Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Unfall im Baustellenbereich

Neuharlingersiel - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Unfall im Baustellenbereich

Am Mittwoch kam es in Eversmeer zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 8.25 Uhr fuhr eine 65-jährige Fahrerin eines Hyundai auf dem Königsweg in Fahrtrichtung Großheide. Trotz eines aufgrund einer Wanderbaustelle eingerichteten, vorübergehenden Überholverbots setzte die Frau zum Überholen eines vorausfahrenden Baustellenfahrzeugs an, das zu diesem Zeitpunkt nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Hyundai war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neuharlingersiel - Unfallflucht

In Neuharlingersiel ist am Mittwoch ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Straße Gartenweg gegen das Heck eines grauen VW. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 16.15 Uhr. Die Polizei Esens nimmt unter 04971 926500 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell