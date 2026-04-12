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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10 Vaihingen/Enz-Enzweihingen: Unfall führt zu Vollsperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, um 15:31 Uhr befuhr die 27-Jährige Fahrerin eines Renault Twingo die Bundesstraße 10 auf Höhe Enzweihingen in Fahrtrichtung Mühlacker. Der 54-jährige Fahrer eines VW Tayron kam dieser entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Renault auf die Gegenfahrbahn und kollidierte kurz vor dem Ortsausgang Enzweihingen frontal mit dem VW. Der sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Renault Twingo befindliche 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads der Marke Beta konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Renault auf. Die 57-Jährige Beifahrerin im VW wurde durch den Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Die restlichen Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn für circa drei Stunden voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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