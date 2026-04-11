Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pkw-Brand in Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitagabend (10.04.2026) in der Mercedesstraße ein Pkw Peugeot 207 in der Tiefgarage des dort ansässigen Stern Centers Sindelfingen in Brand. Gegen 23:35 Uhr wurden durch Zeugen erste Flammen im Bereich der Fahrertüre wahrgenommen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten vorsorglich etwa 150 Personen aus einem sich im Gebäudekomplex befindlichen Kino evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte wegen des starken Rauches erst nach etwa einer Stunde zum betroffenen Fahrzeug vordringen. Die parallel einsetzende Sprinkleranlage löschte dabei den entstehenden Fahrzeugbrand. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden am Fahrzeug auf 8.000 Euro. Der Sachschaden in der Tiefgarage wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter der Telefonnummer 07031 697 0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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