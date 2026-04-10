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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Rielingshäuser Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (08.04.2026) gegen 21:00 Uhr verließ ein 64-jähriger Mann einen Supermarkt in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar und soll im dortigen Eingangsbereich von einer vierköpfigen Tätergruppe geschlagen worden sein, so dass er zu Boden fiel und Verletzungen erlitt. Ein bislang noch unbekannter Zeuge, der zuvor mit der Tätergruppe gesprochen haben soll, half dem Geschädigten vom Boden auf. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Die Täter werden als 18 bis 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und dunklem Teint beschrieben.

Der Zeuge wurde auf Anfang 20 geschätzt und soll blonde Haare haben.

Der bislang unbekannte Helfer und Zeuge sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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