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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 25-Jähriger greift nach vorangegangener Körperverletzung Einsatzkräfte an

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Freitag (10.04.2026) gegen 01:00 Uhr in die Böblinger Straße in Holzgerlingen aus, da im Bereich einer Gaststätte eine Schlägerei gemeldet worden war. Ein 25-Jähriger war dort mit einem 37-Jährigen aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten und schlug zunächst mehrfach auf den 37-Jährigen ein. Anschließend holte der 25-Jährige eine Metallstange von einer nahegelegenen Baustelle und versuchte auch damit mehrfach auf sein Opfer einzuschlagen. Ferner schlug der Tatverdächtige gegen einen Pkw der Marke Dacia, der dadurch im Bereich des Dachträgers beschädigt wurde. Ein 24-Jähriger sowie weitere Zeugen kamen dem 37-Jährigen zu Hilfe und brachten den aggressiven 25-Jährigen zu Boden, wo der 24-Jährige den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Im weiteren Verlauf leistete der 25-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Polizei, indem er sich zunächst gegen das Anlegen der Handschließen sperrte und schließlich versuchte, die Einsatzkräfte festzuhalten und nach ihnen zu treten. Außerdem biss er einer Polizeibeamtin in den Finger. Der Tatverdächtige wurde schließlich in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Böblingen gefahren, wo er die Nacht in einer Zelle verbringen musste. Bei der Fahrt dorthin beleidigte er fortwährend die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und bedrohte sie mit dem Tode. Durch die Angriffe des 25-Jährigen wurden sein 37-jähriger Kontrahent, der 24-jährige Zeuge sowie zwei Einsatzkräfte der Polizei leicht verletzt. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Körperverletzungsdelikten, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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