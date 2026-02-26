Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Körperverletzung und Widerstand am Topfmarkt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 25.02.2026 gegen 14:25 Uhr kam es im Bereich Topfmarkt und Kornmarkt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 38-jähriger Mann fiel zuvor durch aggressives Verhalten gegenüber unbeteiligten Passanten auf. Als sein 47-Jähriger Freund ihn beruhigen wollte, schlug der Beschuldigte diesem ins Gesicht. Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchte der Mann erneut, einen bislang unbekannten Passanten zu attackieren. Die Beamten unterbanden dies und brachten den Tatverdächtigen zu Boden. Hierbei leistete er Widerstand. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Zudem war der 38-Jährige stark alkoholisiert. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Mann beziehungsweise weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

