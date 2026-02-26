Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand in leerstehendem Gebäude (0049010/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Mittwoch (25.02.2026) gegen 16:30 Uhr kam es in einem leerstehenden Gebäude in der Plauenschen Straße zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Brandausbruchsstelle im Erdgeschoss. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen ist eine technische Brandursache ausgeschlossen, weshalb die Polizei wegen die Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet hat. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Zeugen, die im Bereich der Plauenschen Straße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0365 / 82341465 bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera zu melden. (SR)

