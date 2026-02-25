LPI-G: (G) Verkehrskontrolle mit positivem Drogenvortest (0048023/2026)
Gera (ots)
Gera. Am Dienstag (24.02.2026) gegen 21:02 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 19-jährigen Pkw-Fahrer in der Dr.-Schomburg-Straße. Im Rahmen der Kontrolle reagierte ein Drogenvortest positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Die Ermittlungen dauern an. (SR)
