LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis mit Lkw unterwegs (0047721/2026)
Gera (ots)
Gera. Am 24.06.2026 gegen 14:00 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrolle in der Industriestraße fest, dass ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)
