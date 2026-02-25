PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis mit Lkw unterwegs (0047721/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 24.06.2026 gegen 14:00 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrolle in der Industriestraße fest, dass ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 08:01

    LPI-G: (GRZ) Ordnungswidrigkeit nach Atemalkoholmessung (0048036/2026)

    Greiz (ots) - Auma-Weidatal. Am 24.02.2026 gegen 22:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen Pkw-Fahrer in der Wöhlsdorfer Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im ordnungswidrigkeitenrechtlichen Bereich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:01

    LPI-G: (GRZ) Ladendiebstahl festgestellt (0047821/2026)

    Greiz (ots) - Weida. Am 24.02.2026 gegen 11:54 Uhr wurde in einem Einkaufsmarkt in der Turmstraße ein 42-jähriger Mann beim Diebstahl von Waren im Wert von knapp 12 Euro festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann Lebensmittel unter seiner Jacke verborgen und lediglich einen anderen Artikel an der Kasse bezahlt. Anschließend konfrontierte der Ladendetektiv den 42-Jährigen, welcher das Beutegut ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 07:59

    LPI-G: (ABG) Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs (0047980/2026)

    Gera (ots) - Schmölln. Am 24.02.2026 gegen 19:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 35-jährige Pkw-Fahrerin Am Brauereiteich. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte zudem positiv auf mehrere berauschende Substanzen. Eine Blutentnahme wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren