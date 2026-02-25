LPI-G: (GRZ) Ordnungswidrigkeit nach Atemalkoholmessung (0048036/2026)
Greiz (ots)
Auma-Weidatal. Am 24.02.2026 gegen 22:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen Pkw-Fahrer in der Wöhlsdorfer Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im ordnungswidrigkeitenrechtlichen Bereich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell