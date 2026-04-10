PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Reifen abmontiert und gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Donnerstag (09.04.2026), 18.00 Uhr und Freitag (10.04.2026), 11.00 Uhr in Böblingen ihr Unwesen. Die Unbekannten begaben sich zunächst widerrechtlich auf das Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straßen und demontierten dort alle vier Reifen eines VW. Anschließend entwendeten sie die Reifen inklusive Alufelgen im Wert von insgesamt rund 1.500 Euro und hinterließen an dem VW einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Böblingen sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 13:59

    POL-LB: Leonberg-Ramtel: Zeugen nach Belästigung in der Neuen Ramtelstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bereits am vergangenen Sonntagabend (05.04.2026) ereignete sich in der Neuen Ramtelstraße in Leonberg ein Vorfall, zu dem die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Zeugen sucht. Ein 13-jähriges Mädchen ging dort zwischen der Bushaltestelle "Gerlinger Straße" und der Einmündung Gerlinger Straße / Böblinger Straße spazieren, als ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 13:58

    POL-LB: Herrenberg: VW massiv beschädigt - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht von Donnerstag (09.04.2026) auf Freitag (10.04.2026) ereignete. Noch unbekannte Täter beschädigten in dieser Zeit einen in der Herrenberger Straße nahe einer Bushaltestelle abgestellten VW. Die Täter schlugen mutmaßlich mit einem noch unbekannten Gegenstand massiv auf dem Pkw ein, sodass ein Sachschaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren