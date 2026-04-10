Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Reifen abmontiert und gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Donnerstag (09.04.2026), 18.00 Uhr und Freitag (10.04.2026), 11.00 Uhr in Böblingen ihr Unwesen. Die Unbekannten begaben sich zunächst widerrechtlich auf das Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straßen und demontierten dort alle vier Reifen eines VW. Anschließend entwendeten sie die Reifen inklusive Alufelgen im Wert von insgesamt rund 1.500 Euro und hinterließen an dem VW einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Böblingen sachdienliche Hinweise entgegen.

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