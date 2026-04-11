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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (10.04.2026) zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr kam es auf dem Lidl-Parkplatz in der Stuttgarter Straße 68 in Böblingen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Ausparken aus der Parklücke gegen einen ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten Mercedes-Benz und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 13 2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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