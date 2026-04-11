Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brennende Mülltonne

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (11.04.2026) gegen 03:15 Uhr wurde ein Feuer im Bereich der Saarstraße in Ludwigsburg gemeldet. Dort brannte eine Mülltonne. Die Flammen beschädigten hierbei die angrenzende Fassade einer Firma. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei befand sich mit mehreren Streifen im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zum Brandereignis machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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