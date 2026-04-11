Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (10.04.2026) kam es gegen 16:15 Uhr auf der Siemensstraße in Ditzingen zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Der 58-jährige Fahrzeuglenker eines Citroen befuhr die Siemensstraße in Richtung Leonberg. Ein 68-jähriger Smart-Lenker fuhr in gleicher Richtung vor dem Citroen und bog auf Höhe der RAN-Tankstelle nach rechts auf das Tankstellengelände ab. Der Citroen-Lenker erkannte den Vorgang zu spät, touchierte den Smart und kam nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Dort streifte er den Pkw eines entgegenkommenden 39-jährigen VW-Lenkers, der seinerseits in Richtung Anschlussstelle BAB 81 Stuttgart-Feuerbach fuhr. Der 39-Jährige versuchte nach rechts auszuweichen und kollidierte dort rechtsseitig mit einem weiteren Fahrzeug. Der zuletzt betroffene Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Unfall der drei vor Ort verbliebenen Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. An einer Verkehrseinrichtung (Fahrbahnbegrenzung) entstand zudem weiterer Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Ermittlungen zum Unfall hat das Polizeirevier Ditzingen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 07156 4352 0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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