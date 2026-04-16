Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mann identifiziert

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Mann identifiziert

Am vergangenen Mittwoch ist in einem Gewässer im Bereich Grenzweg in Norden eine leblose männliche Person aufgefunden worden.

Die gerichtsmedizinische Untersuchung am Mittwoch hat ergeben, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 58-jährigen Mann aus Norden handelt, der seit dem 05.03.2026 vermisst wurde.

Der Leichnam des Mannes war am vergangenen Mittwochnachmittag im Rahmen erneuter Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr in einem Gewässer in Wohnortnähe aufgefunden worden. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Ob es sich um ein Unfallgeschehen oder um einen Suizid handelte, lässt sich nicht abschließend ermitteln.

Hinweis: Die Öffentlichkeitsfahndung vom 26.03.2026 wird hiermit zurückgenommen.

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