Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen in Esens nach einer Kollision mit einem Pedelec-Fahrer geflüchtet. Gegen 7.20 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit einem weißen Kleinwagen mit Auricher Städtekennung auf der Walpurgisstraße in Richtung Hayungshausener Weg. Im Verlauf einer Kurve geriet der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden 17-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt mit dem weißen Kleinwagen unerlaubt fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04971 926500.

Wittmund - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Wittmund. Auf einem Parkplatz in der Brückstraße stieß ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 8.40 Uhr und 16 Uhr gegen die Beifahrerseite eines roten Opel Adam. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

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