Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Schrott in der Natur entsorgt

Krummhörn - Berauscht gefahren

Südbrookmerland - Brand in einer Scheune

Bild-Infos

Download

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Schrott in der Natur entsorgt

An einer Landesstraße in der Gemeinde Krummhörn haben Unbekannte Elektroschrott, Eternitplatten und Altreifen in der Natur entsorgt. Die Polizei ermittelt wegen eines unerlaubten Umgangs mit Abfällen und bittet um Zeugenhinweise. Am vergangenen Freitag, vermutlich zwischen 3 Uhr und 7 Uhr, fuhren die Unbekannten offenbar mit einem Fahrzeug vor und legten an der L2 zwischen Rysum und dem Knockster Tief, in einem Feldweg auf Höhe der Einmündung Schomerswolder Weg, mehrere Eternitplatten, Auto- und Fahrradreifen sowie Kühlschränke ab. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Berauscht gefahren

Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag in Pewsum gestoppt. Der 32-jährige Mann fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Schoonorther Straße, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Für die Beamten ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Amphetamine. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Brand in einer Scheune

Auf einem Grundstück an der Ostvictorburer Straße in der Gemeinde Südbrookmerland ist am Donnerstagabend ein Feuer in einem Schuppen ausgebrochen. Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell