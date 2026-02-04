Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30/Isterberg - Verkehrsunfall auf der A30 bei Isterberg - Zwei Personen verletzt

A30 (ots)

Am Dienstagvormittag ist es auf der A 30 bei Isterberg zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 40-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war gegen 10:20 Uhr in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs. Als er zum Überholen auf den Überholfahrstreifen wechselte, übersah er einen von hinten kommenden 56-jährigen Fahrer eines VW T-Roc. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen sowie mit der Mittelschutzplanke. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Die beiden Beteiligten wurden vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Zudem wurden 29 Elemente der Mittelschutzplanke beschädigt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

