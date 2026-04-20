Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norddeich - Auto zerkratzt

Hage - Unfallflucht auf Parkplatz

Norden - Unfallflucht

Aurich - Autofahrer war betrunken

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Auto zerkratzt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende auf einem Parkplatz in Norddeich. Zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 12.45 Uhr, zerkratzten Unbekannte mutwillig die Motorhaube eines grauen Volvo V 50. Der Wagen stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz P1 in der Frisiastraße. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hage - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Autofahrer ist am Sonntag nach einem Parkplatzunfall in Hage geflüchtet. Der bislang Unbekannte touchierte zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Pizzeria an der Hauptstraße, auf Höhe Breiter Weg, einen roten Suzuki Ignis. Der entstandene Schaden liegt bei rund 2.500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Unfallflucht

In der Knyphausenstraße in Norden hat sich am Wochenende eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter mit einem roten Fahrzeug in Richtung Burggraben und touchierte in Höhe der Hausnummer 54 im Vorbeifahren einen grauen Opel Corsa am Fahrbahnrand. Der Opel wurde am Außenspiegel, an der Fahrertür und am rechten Kotflügel beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt mit seinem roten Pkw unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Autofahrer war betrunken

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht zu Montag in Aurich gestoppt. Ein 30-jähriger Mann fuhr gegen 0.15 Uhr auf dem Georgswall, als Polizeibeamte ihn anhielten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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