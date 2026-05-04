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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkohol entwendet und Mitarbeiter bedroht

Kall (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Kall. Am Samstag, den 2. Mai, um 17.27 Uhr entwendeten zwei Unbekannte insgesamt drei Flaschen Whiskey aus einem Geschäft am Siemensring. Ein Mitarbeiter verfolgte einen der Unbekannten bis vor das Geschäft. Dort zerschlug der Unbekannte eine der Flaschen auf der Straße und bedrohte den 38-jährigen Mitarbeiter mit dem abgebrochenen Flaschenhals. Hierbei zog sich der Unbekannte eine Verletzung an der Hand zu. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

1. Unbekannter:

   -	männlich, 45 bis 65 Jahre -	170 bis 180 cm groß, kräftige Statur
-	graues Haar, grauer Bart, deutschsprachig -	schwarze Schuhe, 
schwarze Hose -	graues T-Shirt, blaue Jacke -	blaues Basecap, 
Umhängetasche

2. Unbekannter

   -	männlich, 45 bis 65 Jahre -	175 bis 185 cm groß, schlanke Statur
-	grauer Kinnbart -	weiße Schuhe, schwarze Jeans -	schwarzes T-Shirt 
mit rotem Aufdruck -	graue Sweatjacke -	blaues Basecap mit 
"NY"-Aufschrift

Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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