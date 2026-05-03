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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision zweier Motorräder

Dahlem (ots)

Am 1. Mai gegen 16.40 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Schmidtheim mit seinem PKW die L 204 (Hauptstraße) in Schmidtheim in Richtung Marmagen. Hinter ihm fuhren zwei Motorradfahrer in die gleiche Richtung. Als der PKW-Fahrer nach rechts in die Straße Im Wiesenthal abbog, bremste der 23-jährige Motorradfahrer aus Hellenthal hinter ihm bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 43-jährige Motorradfahrer aus Gemünd bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Krad-Fahrer auf. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und fiel mit seinem Motorrad um. Bei dem Sturz brach er sich das rechte Schienbein und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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