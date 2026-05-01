Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von tiefstehender Sonne geblendet

Schleiden-Morsbach (ots)

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Stolberg befuhr am gestrigen Donnerstag (30. April) die Bundesstraße 266 aus Schleiden-Vogelsang in Fahrtrichtung Einruhr. Aufgrund tiefstehender Sonne vernahm er nach ersten Erkenntnissen den Kurvenbereich zu spät und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Im Kurvenbereich kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 69-jährigen Pkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz.

Infolge der Kollision verletzten sich beide Fahrer und schwer.

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