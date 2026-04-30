Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ermittlungen nach Waldbrand

Bad Münstereifel (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am gestrigen Mittwoch (29. April) um 18.35 Uhr zu einem Waldbrand ausgerückt.

In einem circa 300 Quadratmeter großem Waldstück, unterhalb der Jugendherberge im Bereich des Roderter Kirchwegs, breitete sich ein Feuer aus.

Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen hinsichtlich vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

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