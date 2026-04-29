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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt diesen Mann?

Euskirchen (ots)

Der unbekannte Tatverdächtige gab sich dem Geschädigten gegenüber am 30. September 2025 in Euskirchen als Tourist aus Irland aus. Der Mann gab an, seine Geldbörse verloren zu haben und ließ sich vom Geschädigten Bargeld aushändigen.

Der unbekannte Tatverdächtige führte vor Ort eine angebliche Echtzeitüberweisung auf das Bankkonto des Geschädigten aus. Das Geld kam nie beim Geschädigten an.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Foto: https://polizei.nrw/fahndung/202182

Hinweise werden telefonisch an 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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