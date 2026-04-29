Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kontrollen im Rahmen des bundesweiten Aktionstags "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick"

Kreis Euskirchen (ots)

Auch die Kreispolizeibehörde Euskirchen beteiligte sich am gestrigen Dienstag (29. April) an der bundesweiten Aktion "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick".

Zweiradfahrende zählen zu den schwächeren Verkehrsteilnehmenden. Unfälle enden für Zweiradfahrende oft mit schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Gerade bei der Benutzung von Zweirädern bergen immer wieder die gleichen Faktoren große Risiken: Ablenkung, Fehler beim Abbiegen, Geschwindigkeitsüberschreitungen und Fahren unter Alkoholeinfluss bzw. Drogeneinfluss. Aber auch das Tragen von Helmen und Schutzkleidung sowie die Sichtbarkeit von Zweirädern, etwa durch auffällige Schutzkleidung und Reflektoren, und das Einschalten des Lichts am Fahrzeug spielen eine wichtige Rolle.

Die Polizeibeamten waren an mehreren Kontrollstellen tätig.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte bei 72 kontrollierten Fahrzeugen 60 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Zudem fanden insgesamt vier Präventionsveranstaltungen statt: eine Pedelecveranstaltung in Kooperation mit SIE und Kraftrad, zwei Fahrradveranstaltungen an Grundschulen und ein Mofakurs an einer Schule.

Bereits seit mehreren Jahren geht die Polizei gegen Geschwindigkeitsüberschreitungen vor. Höhere Geschwindigkeiten stehen im Zusammenhang mit schwereren Unfallfolgen und sind damit ein Verkehrssicherheitsrisiko.

Die Polizei Euskirchen wird auch weiterhin mit gezielten Kontrollen die Verkehrssicherheit im Kreis Euskirchen verstärken.

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