Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nachtrag zu Verkehrsunfall mit Todesfolge: Zeugensuche

Blankenheim-Reetz (ots)

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am gestrigen Sonntag auf der K 41 bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/6263633

Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge machen können. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Audi sowie einen silbernen Skoda, die sich zwischen 17 und 18 Uhr im Bereich des Freilinger Sees aufgehalten haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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