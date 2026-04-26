Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere verletzte Kradfahrer am bei Motorradunfällen in der Eifel

Kreis Euskirchen (ots)

Am Samstag, 25.04.2026, kam es in der Eifel zu mehreren Verkehrsunfällen, bei dem Motorradfahrer verletzt wurden.

Bei einer Kollision innerhalb einer Kradgruppe auf der L22 bei Kall-Krekel wurden gegen 12.30 Uhr zwei Fahrer schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser transportiert werden. Ein Motorradfahrer hatte übersehen, dass das vorausfahrende Krad zum Abbiegen stark abgebremst hatte und stieß mit diesem zusammen.

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Gegen 14.00 Uhr kam es auf der B258 in Höhe der Ortschaft Kerperscheid zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Reh. Der Kradfahrer verletzte sich dabei leicht.

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Ein weiterer Motorradfahrer verunglückte gegen 15.30 Uhr auf der B266 zwischen Herhahn und Gemünd. Nach einem Überholvorgang geriet er beim Wiedereinscheren gegen einen Bordstein und kam zu Fall. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

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Zwei hintereinanderfahrende Motorräder kollidierten gegen 20.10 Uhr nach einem Abbiegevorgang auf der L113 in Bad-Münstereifel Mahlberg. Beide Fahrer wurden dabei verletzt.

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