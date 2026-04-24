Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Frontalzusammenstoß
Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots)
Ein 79-jähriger Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr am Donnerstag (23.04.) gegen 11.55 Uhr den Einfädelungsstreifen der Bundesstraße 258 in Fahrtrichtung Dahlem und wendete darauf.
Anschließend befuhr er die B 51 in die falsche Fahrtrichtung, da er beabsichtigte, die B 51 in Richtung Blankenheim zu befahren. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 75-Jährigen aus der Gemeinde Dahlem, der die Straße kreuzte.
Es entstand erheblicher Sachschaden, zudem liefen Betriebsstoffe aus.
Der 79-jährige Unfallbeteiligte wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus.
Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste gereinigt werden.
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