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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frontalzusammenstoß

Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots)

Ein 79-jähriger Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr am Donnerstag (23.04.) gegen 11.55 Uhr den Einfädelungsstreifen der Bundesstraße 258 in Fahrtrichtung Dahlem und wendete darauf.

Anschließend befuhr er die B 51 in die falsche Fahrtrichtung, da er beabsichtigte, die B 51 in Richtung Blankenheim zu befahren. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 75-Jährigen aus der Gemeinde Dahlem, der die Straße kreuzte.

Es entstand erheblicher Sachschaden, zudem liefen Betriebsstoffe aus.

Der 79-jährige Unfallbeteiligte wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste gereinigt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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