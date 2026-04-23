Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Kreis Euskirchen (ots)

In der Nacht vom 21. auf den 22. April kam es in Nettersheim zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen.

Ein Unbekannter durchwühlte mehrere Fahrzeuge und entwendete neben Bargeld auch eine Musikbox und eine leere Registrierkasse aus einem Verkaufsfahrzeug.

Die Kasse konnte an einer nahegelegenen Bushaltestelle aufgefunden und sichergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Der Dieb verlor in einem Pkw ein Smartphone. Dieses wurde ebenfalls sichergestellt.

Der bislang Unbekannte konnte von Überwachungskameras aufgezeichnet und wie folgt beschrieben werden: - männlich - schmale Statur - 170 bis 180 cm groß - helle Hose - Jacke mit hellen Ärmeln - Mütze - helle Schuhe

In Weilerswist haben Unbekannte in der Löwener Straße am Mittwoch (22. April) zwischen 9.30 und 11.15 Uhr die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine Handtasche entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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