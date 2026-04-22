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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrüger im Kreis Euskirchen unterwegs

Kreis Euskirchen (ots)

Am Dienstag (21. April) fiel eine Seniorin aus Kall-Golbach einem Betrüger zum Opfer. Gegen 12 Uhr klingelte ein Mann bei ihr und gab an, im Auftrag einer Bankmitarbeiterin unterwegs zu sein. Er erklärte, dass er Schmuck einsammeln und säubern würde, um den Wert der Gegenstände zu steigern.

Die 88-Jährige händigte dem Unbekannten daraufhin mehrere Schmuckstücke im unteren vierstelligen Euro-Bereich aus.

Gegen 14.22 Uhr meldete sich die Bank telefonisch bei der Seniorin und teilte ihr mit, dass soeben ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgehoben wurde. Der Mann hatte scheinbar auch die Bankkarte mitgehen lassen.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: ● deutsches Erscheinungsbild ● zwischen 30 und 35 Jahre alt ● circa 180 bis 185cm groß ● schwarze kurze Haare ● keine Brille ● kein Bart ● normale Statur ● schick/sportlich gekleidet (Blazer) ● gepflegtes Erscheinungsbild

In Zülpich-Weiler i.d. Ebene hingegen blieben Betrüger erfolglos. Am Montag (20. April) meldete sich ein Mann telefonisch bei einem 84-Jährigen und gab sich als Mitarbeiter des Landes aus. Es wären diverse Veränderungen geplant, über die man die Bürger informieren wolle. Hierfür würde am Dienstag gegen 10 Uhr ein "Herr Dorn" von der Stadt Zülpich vorbeikommen.

Nach eigenen Ermittlungen des Seniors bei der Stadtverwaltung existiert dort jedoch kein Mitarbeiter mit diesem Namen.

Am 21. April klingelte es dann um 9.45 Uhr bei dem Mann in der Gladbacher Straße. Dieser alarmierte umgehend die Polizei.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Person flüchten.

Die Polizei Euskirchen rät:

   -	Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte
Personen. -	Beenden Sie verdächtige Telefonate sofort. -	Nehmen Sie 
im Zweifel selbst Kontakt zu Angehörigen oder der örtlichen 
Polizeidienststelle auf - jedoch nicht über Rückrufnummern, die Ihnen
genannt werden. -	Geben Sie keine Informationen zu 
Vermögensverhältnissen oder Wertgegenständen preis. -	Sprechen Sie 
insbesondere mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmaschen und 
sensibilisieren Sie sie entsprechend.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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