Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Giftköder in Bad Münstereifel

Bad Münstereifel-Hohn (ots)

Am Montag (20. April) ging eine 32-jährige Hundebesitzerin gegen 17.30 Uhr mit ihrem Hund zwischen Bremerberg und Lehmkaul in Bad Münstereifel-Hohn spazieren.

Der Hund kaute plötzlich auf einem Gegenstand herum. Bei näherer Betrachtung konnte ein Käsestück mit bläulicher Substanz festgestellt werden.

Im Rahmen einer Nachschau konnten in der Nähe eines Baches noch weitere Giftköder aufgefunden werden.

Die Hundehalterin sammelte den Käse ein und begab sich zu einem Tierarzt. Ein Schnelltest ergab, dass es sich bei der bläulichen Substanz um Rattengift handelte.

Der Hund bekam ein Brechmittel. Größere Folgen blieben aus.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

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